Kollision auf Lauerstraße/Gerderather Burgstraße : Unfall: 21-Jähriger leicht verletzt

Gerderath Mit leichten Verletzungen kam ein 21-jähriger Mann aus Heinsberg davon, als er am Dienstag mit einem anderen Auto zusammenprallte.

Am Dienstag wurde ein 21-Jähriger aus Heinsberg bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Das berichtete die Polizei. Er war mit seinem Audi auf der Lauerstraße in Richtung Florianstraße unterwegs, während ein 57-jähriger Mann aus Hückelhoven in Begleitung eines 48-jährigen Beifahrers nach rechts auf die Lauerstraße fuhr und und beabsichtigte, wieder nach links auf die Straße Fronderath abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos.