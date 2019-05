Von Auto in Dinslaken angefahren : 23-jähriger Radfahrer schwer verletzt

Von Auto in Dinslaken angefahren

Dinslaken (RP) Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am vergangenen Samstag in Dinslaken. Bei der Unfall um 12.07 Uhr auf der Hans-Böckler Straße wurde ein Radfahrer schwer verletzt.

Ein 42- jähriger Mann aus Dinslaken befuhr mit seinem Auto an dem Tag die Hans-Böckler- Straße in Fahrtrichtung Hünxer Straße. Während der Fahrt im zähfließenden Verkehr überquerte ein 23-jähriger Mann aus Dinslaken mit seinem Fahrrad die sehr stark frequentierte Landesstraße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen des 42-jährigen Dinslakeners. Der hatte auf der Straße eigentlich Vorfahrt. Der 23-jährige Fahrradfahrer stürzte bei der Kollision und wurde anschließend schwer verletzt mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus nach Dinslaken transportiert.