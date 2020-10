Tagebau in Erkelenz : Ein Landstrich, wo Orte verschwinden

Erkelenz Matthias Jung ist Fotograf und stellt demnächst seine Arbeiten im Begas Haus in Heinsberg aus. Unter dem Titel „Revier“ geht es um den Braunkohlentagebau. Mit dabei sind auch Erkelenzer Fotos.

Das, was auf diesem Foto zu sehen ist, gibt es in der Realität nicht mehr. Matthias Jung hat das Motiv im Jahr 2016 in Borschemich fotografisch festgehalten. Ein Ort, der an ursprünglicher Stelle den riesigen Braunkohlebaggern gewichen ist. Dieses und noch mehr seiner Arbeiten zeigt Jung in seiner Ausstellung mit dem Titel „Revier“. Zu sehen ist die Ausstellung ab dem 22. November im Begas Haus, dem Museum für Kunst und Regionalgeschichte Heinsberg. Mit seinen Werken zeigt Jung den Braunkohlentagebau im Rheinischen Revier, auch Motive aus Erkelenz sind darunter. Die Ausstellung dauert bis zum 10. Januar.