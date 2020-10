Beschlossene Sache : Siedlungsgemeinschaft Gerderath löst sich auf

In Gerderath wird der Verein Siedlungsgemeinschaft demnächst aufgelöst. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Gerderath Das Aus nach 60 Jahren ist fix. Die Ziele, die damals bei der Gründung des Vereins formuliert worden waren, sind schon seit vielen Jahren erreicht. Vorsitzender Norbert Blumenhofen erzählt.

„Es war ein Verein, in dem der Gedanke der Solidarität, des gemeinsamen Schaffens im Vordergrund stand. Die gegenseitige Unterstützung beim Bau der Häuser, der Gestaltung der Gärten, des Bildens einer Gemeinschaft waren Ziele.“ Davon berichtet Blumenhofen ebenso wie von den ersten Ausgründungen aus dem Verein: das Majorettencorps wurde eigenständig, die Schrebergartenkolonie entwickelte sich als vom Verein unabhängige Einrichtung. „Im Laufe der Jahre wurde die Geselligkeit immer wichtiger als die reine Daseinsvorsorge.“ So kümmerte sich der Verein um Feste, eine Nikolausfeier, um legendär gewordene Dreitagesfahrten und andere Veranstaltungen. Feiern mit Fernsehstars wie Lou van Burg wurden Markenzeichen der Siedlungsgemeinschaft.

Schmunzelnd erinnert sich Blumenhofen an seine ersten Kontakte zum Verein, die zu seinem Eintritt, der Übernahme eines Vorstandsamtes und zum Vorsitz führten. „Der Vorstand war Männersache, so wurden die Vorstandssitzungen zur Männerangelegenheit, was sich die Ehefrauen nicht gefallen ließen. Sie machten zeitgleich zur Vorstandssitzung ihren Frauennachmittag.“