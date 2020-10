Heimatverein der Erkelenzer Lande : Romantisch-idyllische Eifel-Fahrt – Heimatverein unterwegs

Erkelenz Nur 30 Reisende, dafür aber wieder mal ein Ausflug: Der Heimatverein Erkelenz organisierte die erste Ausflugsfahrt nach der coronabedingten Zwangspause. Die Klosteranlage Steinfeld beeindruckte.

2020 besteht der Heimatverein der Erkelenzer Lande 100 Jahre – mit seiner ersten Bildungsfahrt nach Ausrufung der Pandemie-Beschränkungen erreichten knapp 30 Mitreisende zwei Ziele in der Eifel, von denen eins vor genau 950 Jahren erstmals als Klosteranlage genutzt wurde, vermutlich aber rund 1100 Jahre alt ist: Das frühere Prämonstratenserkloster Steinfeld in der Gemeinde Kall, eine beeindruckende Anlage. Zweites Ziel am gleichen Tag: Das romantisch-idyllische Städtchen Monschau im ganz engen Rurtal mit seinen Bruchstein- und Fachwerkhäusern aus mehreren Jahrhunderten. Eine noch beeindruckendere Gesamtanlage.

Beide Locations wurden mit versierten Führern erkundet, in Steinfeld gab’s dazu ein Konzert auf der König-Orgel in der uralten Basilika mit dem Virtuosen Michael Pützer mit u.a Beethovens „Mondscheinsonate“ und Johann Sebastian Bachs „Präludium und Fuge d-Moll“.

Ein Mittagessen, deftig und vegetarisch, hatten die Erkelenzer im früheren Refektorium, dem Speiseraum der Mönche und Klosterbrüder, eingenommen. Kulinarisch ließ die Heimatvereins-Reisegruppe, wegen der Pandemie in der Menge eingeschränkt, in Monschau keine schmackhafte Spezialität an der Seite liegen – allen voran die örtlich bekannten „Dütchen“, Bisquithörnchen mit Füllungen aus Sahne, Eis, Obst oder anderen Leckereien. Daneben die „Vennbrocken“, in der Form dem früheren Heizmaterial des Hohen Venns, den Torfziegeln, nachvollzogen: Pralinés mit Marzipan und unter anderem auch mit Nougat gefüllt. Gefüllt mit diesen Leckereien war denn auch so manche Tasche, als die 30-köpfige Gruppe nach einem erfüllten Tag die Heimreise ins Erkelenzer Land angetreten hatte.