Erkelenzer testen Lebenserhaltungssysteme : Schüler-Experiment auf der ISS

Erkelenz Ein von Erkelenzer Schülern erarbeitetes Experiment läuft an Bord der Internationalen Raumstation (ISS). Im Rahmen eines Wettbewerbs der Europäischen Weltraumorganisation testet es die Sicherheit der Lebenserhaltungssysteme.

Eine schöne Nachricht im durch das Coronavirus erzwungenen Unterrichtsgeschehen erreichte das Team Cusanus-Astronauts, eine Arbeitsgemeinschaft am Cusanus-Gymnasium in Erkelenz. Die europäische Weltraumorganisation ESA teilte den Schülerinnen und Schüler der elften Jahrgangsstufe mit, dass ein von ihnen vorgestelltes und erarbeitetes Experiment Anfang April an Bord der Internationalen Raumstation (ISS) laufen wird.