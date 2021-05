Mehr Raum für Veranstaltungen : SPD will „Haus der Begegnung“ in Erkelenz

SPD will „Haus der Begegnung“ in Erkelenz

Erkelenz Im Erkelenzer Zentrum gibt es nach Ansicht vieler Bürger keinen geeigneten Ort für kleinere Veranstaltungen und Zusammentreffen. Das will die SPD mit ihrem Antrag nun ändern.

Durch Corona liegen derzeit große Teile des gesellschaftlichen Zusammenlebens ohnehin lahm – doch auch abgesehen von der Pandemie fehlt es in Erkelenz vor allem in der Stadtmitte an Orten, an denen sich Bürger versammeln können. Das haben mehrere Erkelenzer Parteien bereits in den vergangenen Monaten zu verstehen gegeben. Ein erster Schritt zur Besserung ist das neue Quartierszentrum, das im Oerather Mühlenfeld entsteht, im Sommer 2021 fertig sein und dann auch Platz für Vereine bieten soll. Die Erkelenzer SPD fordert darüber hinaus nun in einem Antrag ein zentrales „Haus der Begegnung“.