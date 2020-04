Neustart in Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg, Wegberg : Endlich wieder „Glücklichmachersachen“

Erkelenz/Hückelhoven/Wassenberg/Wegberg Es war kein Run auf die Einzelhandelsgeschäfte, die am Montag wieder öffnen durften. Doch waren Inhaber wie Kunden froh über den Neustart – unter strengen Sicherheitsregeln.

„Die Stimmung ist gut, alle freuen sich mit uns. Die Menschen sind einfach glücklich, dass sie wieder in die Geschäfte dürfen“, brachte es Nadine Forg von Mama & mia in Erkelenz auf den Punkt. Sie weist zwischen ihren „Glücklichmachersachen“ die Kunden charmant auf etwas Wichtiges hin: „Du bist mit Abstand die Schönste im Laden“ sagen Schilder an Tür und Kasse.

In Hückelhoven zählt auch Roller zu den großen Möbelmärkten, die öffnen dürfen. Eine Mitarbeiterin zählt am Eingang die Kunden mit Strichliste. Kommen Käufer heraus, dürfen die nächsten hinein. Bei Intersport Engels bittet ein Schild die Kunden „Bitte haben Sie noch einige Tage Geduld“. Indessen läuft an der Parkhofstraße ein Lagerverkauf des Sportartikelgeschäftes am Hückelhoven Center – alles zum halben Preis. „Wir bieten Rabatte für eine kurze Zeit“, berichtet Betti Ebert bei Herrenmoden Jansen in Hückelhoven. In beratenden Modegeschäften sei es schwierig, Abstand zu halten, doch an der Kasse hilft ein Maßband dabei, den richtig einzuschätzen. Inhaber Dirk Radeke, der auch Geschäfte in Heinsberg und Mülheim an der Ruhr betreibt, findet den Zuspruch unerwartet gut. „Die aktuelle Ware ist liegen geblieben, wir haben über einen Monat nichts mehr verkauft“, sagt er. Jetzt freuen sich die Kunden, wieder etwas Schönes anprobieren zu können. Geärgert hat sich Radeke über die Probleme bei der Corona-Soforthilfe: Sein Antrag sei bewilligt worden, das Geld aber nicht eingetroffen. Und: „Bei der Bezirksregierung oder der IHK ist telefonisch niemand erreichbar, der hekfen kann.“