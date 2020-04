Ersatzlos gestrichen : Erkelenzer Citylauf im Juni abgesagt

Erkelenz Erst 2019 verzeichnete das erfolgreiche Laufevent einen neuen Teilnehmerrekord. Die Absage hat für die Organisatioren auch finanzielle Konsequenzen.

Mit 1800 Startern stellte der Erkelenzer Citylauf im vergangenen Jahr einen neuen Rekord auf. Darüber hatte sich Norbert Böbel als Organisator des erfolgreichen Lauf­events sehr gefreut. „Leider müssen wir wegen der aktuellen Situation den Citylauf, den wir für den 7. Juni geplant hatten, absagen“, erklärt er. Mehr noch: Für die 23. Auflage des Citylaufs wird es in diesem Jahr keinen Ersatztermin geben. Natürlich hat es auch beim TV Erkelenz 1860 niemanden überrascht, dass der Citylauf am geplanten Termin nicht stattfinden würde. Norbert Böbel, der stellvertretende Vorsitzende des Hauptvereins, hat daher auch bewusst mit einigen Dingen in der Organisation gewartet – etwa mit der Bestellung der beliebten Shirts, die die Läufer nach ihren Starts bekommen. „Da haben wir lange überlegt, ob wir vielleicht Shirts ohne Jahreszahl bestellen. Letztlich, und das war ja dann auch eine gute Entscheidung, haben wir gar keine Shirts in Auftrag gegeben.“

Trotzdem hängt mit der Absage ein Verlust nicht nur sportlicher, sondern auch finanzieller Natur zusammen. Zu Beginn des Jahres, so Chef-Organisator Böbel, hatten sich die ersten Läufer angemeldet. Dem ETV zur Seite steht ein Dienstleister, der sich um die Anmeldungen und die Zeitnahme kümmert – all das kostet Geld. Zudem werden die Einnahmen aus Startgeld (schon gezahltes Startgeld wird zurückerstattet) und Cafeteria fehlen.

„Das alles ist eine unschöne Situation, für die aber niemand etwas kann“, meint Norbert Böbel, der in diesem Jahr auch an die vielen Helfer denkt, die den Citylauf begleiten. „Das ist ja vielfach von Ehrenamtlern getragen.“ Mit im Boot sind aber auch Sponsoren wie die NEW und die Volksbank, die an der Seite der Leichtathletik-Abteilung des TV Erkelenz stehen. Die Absage, so sagt es Böbel, sei in Absprache mit den Sponsoren erfolgt, hier gebe es eine grundsätzlich gute Zusammenarbeit. Der Erkelenzer Citylauf ist auch ein Teil der beliebten NEW-Laufserie.