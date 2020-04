Corona-Krise sorgt für Verzögerungen : Erkelenzer Bauprojekte geraten ins Stocken

Bei der Erschließung des nächsten Bauabschnittes im Oerather Mühlenfeld an der Landstraße 19 in Erkelenz kommt es wegen der Corona-Krise zu Verzögerungen. Foto: Uwe Heldens

Erkelenz Die Stadtverwaltung Erkelenz wartet auf Beschlüsse in öffentlichen Sitzungen durch die städtischen Gremien. Ohne Offenlegung der Bebauungspläne können diese nicht entwickelt werden. Es wird zu Verzögerungen kommen.

Von Kurt Lehmkuhl

Der Technische Beigeordnete der Stadt Erkelenz, Ansgar Lurweg, kann derzeit beileibe nicht alles umsetzen, was er in städtebaulicher Sicht in Erkelenz geplant hat. Das beginnt schon bei der einfachen Änderung oder der Erstellung eines Bebauungsplanes, der Grundlage jeglicher baulicher Entwicklung ist.

Ohne Offenlegung der Bebauungspläne können sie nicht entwickelt und auch nicht rechtskräftig werden. „Aber wie soll in Zeiten von Corona das Mitwirken der Öffentlichkeit sichergestellt werden?“, fragt Lurweg. Es gibt so viele rechtliche Vorgaben und juristische Fallstricke, die bei einem Bebauungsplan beachtet werden müssen, da scheinen derzeit neue Bebauungspläne gar nicht machbar.

Info Hoffnungen ruhen auf Lockerung im Mai Vor der Sommerpause sollten noch zahlreiche Beschlüsse im Rat der Stadt Erkelenz verabschiedet werden, hofft der Technische Beigeordnete Ansgar Lurweg. Ansonsten werde es in zweierlei Hinsicht „eng“. Zum einen gibt es Antragsfristen, zum anderen steht am Sonntag, 13. September, die Kommunalwahl an. Noch hofft Lurweg auf eine Lockerung der Kontaktsperrenregelung Anfang Mai. Ansonsten würden die planerischen, finanziellen und organisatorischen Probleme noch größer.

Der beste Bebauungsplan oder die Ausführung eines Bauprojekts bedarf in aller Regel eines Beschlusses der Ausschüsse und des Stadtrates. Deren öffentlichen Sitzungen finden nicht statt. „Wir überlegen jetzt, ob wir nicht in der Stadthalle eine Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung abhalten sollten.“ Dort wäre ausreichend Platz, um mit großem Abstand zueinander beraten zu können, zugleich würde die Gelegenheit zur Teilnahme für die interessierte Öffentlichkeit bestehen. Die Überlegung wird nicht ohne Grund angestellt: Bei manchen Beschlüssen zu Förderanträgen oder Verfahren sind Fristen einzuhalten. Bei Fristversäumnis droht ein Projekt zu scheitern.

Bei einigen Großbauprojekten in Erkelenz muss das nicht der Fall sein, etwa beim Abriss des alten Amtsgerichts und dem Neubau. Aber da hat die Stadt keine Eingriffsmöglichkeit mehr. „Die Verträge sind abgeschlossen“, sagt Lurweg, „rein planerisch ist alles in die Wege geleitet.“ Jetzt sei das Land NRW am Zuge, es habe die Notarverträge vorliegen. Bei anderen Projekten in der Kernstadt, etwa der Umgestaltung der Fläche des ehemaligen Kaiser‘s-Geschäfts in der Fußgängerzone oder dem ehemaligen Möbelgeschäft an der Ostpromenade, ist Lurweg mit den Bauherren im ständigen Kontakt.

„Das Möbelgeschäft soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden“, weiß er. Aber wann was tatsächlich geschieht, kann er nicht sagen. Alle Bauprojekte kämen in zeitlichen Verzug, zumal die meisten Ingenieurbüros auf Heimarbeit umgestellt hätten. Das brauche mehr Zeit und bringe Reibungsverluste, wie Lurweg bei den Projekten erkennt, die von der Stadt Erkelenz vorangetrieben werden. „Es stockt im allgemeinen Ablauf.“

Zum einen würden sich manche Planer immer noch weigern, in den Kreis Heinsberg zu kommen, zum anderen fehle der direkte Draht. Gerne würde der Beigeordnete Projekte schneller umsetzen, wie etwa den Umbau der Alten Schule in Holzweiler oder die Sanierung am Alten Rathaus. „Die Politik hat öffentlich mitgeteilt, die Zuschussgelder stünden bereit, doch bei der zuständigen Bezirksregierung in Köln weiß man nichts.“ Vorsichtshalber bleiben diese Projekte erst einmal in der Warteschleife, bevor verfrüht mit der Bauausführung begonnen wird.