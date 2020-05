Pfarrei Christkönig in Erkelenz : Gottesdienste wieder ab dem 16. Mai

Erkelenz Öffentliche Gottesdienstfeiern sind in Nordrhein-Westfalen wieder möglich. Vorgesehen sind zunächst die fünf größten Kirchen in der Pfarrei Christkönig Erkelenz, um die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Besuchern einhalten zu können.

Wie die leitenden Pfarrer der Region Heinsberg mitgeteilt haben, wird es in der Region mit den Gottesdiensten am 9./10. Mai wieder losgehen, die katholische Pfarrei Christkönig wird die Gottesdienste am 16. Mai wieder aufnehmen.

Für die Pfarrei spricht Anne Exner von einem Notprogramm, das zunächst bis zum 1. Juni gelten soll. „Es bezieht sich auf fünf Kirchen. An diesen fünf Orten feiern wir in den kommenden Wochen regelmäßig die heilige Messe. Darüber hinaus feiern wir an zwei Werktagen eine Messe in der Krypta der Pfarrkirche St. Lambertus Erkelenz, weil die Oberkirche derzeit renoviert wird. Ab Juni werden weitere Gottesdienstorte in die Gottesdienstordnung, etwa für Werktagsmessen, mit aufgenommen.“ In den Kirchen sind Sitzplätze, Ein- und Ausgangsbereiche markiert. Außerdem verfügen die Kirchen über ein großes Raumvolumen und können gut durchlüftet werden. Allerdings ist nur eine begrenzte Personenzahl zulässig, damit die Mindestabstände zwischen den Gottesdienstbesuchern eingehalten werden können. Wenn diese Personenzahl erreicht ist, müssen weitere Gottesdienstbesucher abgewiesen werden.