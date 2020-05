Care-Paket im Erkelenzer Land : Mit Genuss durch die Krise

(v.l.) Ulrich Schirowski von der WfG Heinsberg, Landrat Stephan Pusch und Ronny Schreiber von der Burgstubenresidenz in Randerath stellten die Genußkiste vor. Hastenraths Will zeigt sich als Pappfigur ebenfalls begeistert. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenzer Land Der Erkelenzer Sternekoch Alexander Wulf hat ein lukullisches Hilfspaket mit Produkten aus dem Kreis Heinsberg kreiert. Das soll Erzeuger aus der Region stärken und bekannt machen.

Von Kurt Lehmkuhl

Die Nudeln stammen aus einer Manufaktur in Wegberg, Produzenten aus Erkelenz fügen Senf, Zuckerrübensirup und Erdbeermarmelade bei, das Craft-Bier stammt aus einer Brauerei in Hilfarth, Roggenbrot aus Breberen, Bio-Brie aus Gangelt, Ziegenkäse aus Geilenkirchen sowie Gewürzmischungen aus Heinsberg und Randerath – und fertig ist ein „Heinsberger Care-Paket“, kreiert vom Sternekoch Alexander Wulf aus Erkelenz, der in der Burgstubenresidenz in Randerath tätig ist.

Er und sein Partner Ronny Schreiber hatten die Idee zu diesem kulinarischen Hilfspaket der besonderen Art. Bei Ulrich Schirowski, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Heinsberg (WFG), rannten sie damit offene Türen ein: „Das belebt optimal unser Leitmotiv ‚Heinsberger Land – das schmeckt man!‘, mit dem wir auf die gastronomische Vielfalt und das große Angebot heimischer Nahrugsmittel aufmerksam machen wollen.“ Schreiber erläutert: „Für uns und alle, die mitmachen, ist es ein weiterer Schritt, um in Zeiten von Corona weiterzuarbeiten und den Menschen lukullische Genüsse zu bieten.“

INfo Eine Übersicht regionaler Erzeuger Broschüren Zeitgleich mit dem Care-Paket bietet die WFG zwei Informationsschriften an. Das Magazin „Heins“ wird ebenso an bekannten Stellen ausgelegt wie ein Faltblatt, das unter der Überschrift „Natürlich regional genießen“ einen Überblick über die Gastronomie gibt und über die Hersteller landwirtschaftlicher Produkte und hochwertiger Nahrungsmittel informiert. Fast 50 regionale Erzeuger und Gastronomen sind aufgeführt.

200 dieser Care-Pakete, die im Prinzip mit regionalen Erzeugnissen gefüllte Weinkartons sind, werden ab Freitag angeboten. Sie sind ausschließlich im Internet unter www.leckerdurchdiekrise.de erhältlich. Der Preis von 39 Euro decke die Selbstkosten der beteiligten Unternehmen für die hochwertigen Produkte ab, so die Initiatoren. „Zusätzlich gehen von den 39 Euro zehn Prozent als Spende an die gemeinschaftliche Spendenplattform des Kreises Heinsberg“, ergänzt Schirowski.

Eigentlich hätte der Start der Regionalmarke „Heinsberger Land – das schmeckt man!“, die eine wichtige Ergänzung zum touristischen Marketing für das Heinsberger Land darstelle, bereits im Spätherbst 2019 erfolgen sollen, und eigentlich hatte die WFG mit ihrem neuen Slogan zu Ostern richtig durchstarten wollen. „Doch auf dem Höhepunkt der Corona-Krise schien uns eine solche Marketingaktion deplatziert“, meint Schirowski. Als ihm Ende April dann Wulf und Schreiber die Idee des Hilfspakets vortrugen, griff er sofort zu.

Angetan war bei der Vorstellung der neuesten Aktion der WFG auch Landrat Stephan Pusch. Er kaufte spontan vom Tisch weg das erste Paket. „Ein Lichtblick in der Corona-Zeit und ein Beleg für die Energie und den Willen der Kreis Heinsberger, das Schicksal in die Hand zu nehmen.“ Im Kreis werde nicht lange herumdiskutiert – hier werde gemacht! Das Heinsberger Care-Paket sei in mehrfacher Hinsicht genial: Zum einen mache es im Kreis Nahrungsmittel und Produzenten bei Bürgern und bei Besuchern bekannt, zum anderen sei es für Touristen eine besondere Erinnerung an ihren Aufenthalt im Kreisgebiet und unterstütze außerdem noch einen guten Zweck.

Ob es bei dieser einen Wundertüte bleibt, kann Wulf noch nicht sagen. „Wenn das Paket zu einem Verkaufserfolg wird, gibt es sicherlich ein neues“, meint er. Dann könnten auch andere Produzenten aus der Region zum Zuge kommen: „Wir haben viele, die mitmachen möchten.“ Ein Austausch von Produkten würde der zweiten Auflage zusätzlichen Reiz bringen. Jetzt gilt es aber, die erste Auflage an den Mann zu bringen.