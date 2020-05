Neues vom Erkelenzer Heimatverein : Hoffen auf die 100-Jahr-Feier

Erkelenz Der Erkelenzer Heimatverein schickt seinen Mitgliedern derzeit wöchentlich eine „Botschaft der Hoffnung“. Ihm ist wichtig, während der Corona-Krise Kontakt zu halten, wenn auch nur über virtuellem Wege. Zudem passt der Verein sein Veranstaltungsprogramm zur 100-Jahr-Feier an.

Der Heimatverein der Erkelenzer Lande gibt seine neuen Ideen bekannt, denn: Die Coronakrise wird die Menschen noch einige Zeit beschäftigen. Das Vereinsleben, soweit es persönliche Kontakte betrifft, steht – eben auch im Heimatverein – still. Wann es wieder zu „lebendigen“ Begegnungen zurückfindet, ist noch vollkommen unklar.

Vorsitzender Günther Merkens sagt: „Dem Heimatverein ist es in dieser Situation wichtig, an die Aktivitäten des Vereins zu erinnern. Aus diesem Grund wird er allen Mitgliedern wöchentlich eine ,Botschaft der Hoffnung’ senden.“ Der Anfang wurde mit Mundartgedichten von Theo Schläger zur Coronakrise gemacht, es folgten dann zwei Stücke aus der letzten CD des Cornelius-Burgh-Chores. Weitere Musikstücke, zum Beispiel von der CD „Dennoch Heimat“, Wortbeiträge und Fotos werden folgen.

Mit diesen Botschaften will der Heimatverein der Erkelenzer Lande das Gefühl der Gemeinschaft im Verein und allgemein auch in der Krisenzeit aufrechterhalten. „Die im wahrsten Sinne des Wortes verrückten Zeiten bringen eigentlich alles durcheinander. Dazu gehört auch, dass die Veranstaltungen zu ,100 Jahre Heimatverein’ angepasst werden. Dies geschieht einmal wegen der behördlichen Anordnungen, aber auch wegen der Sorge um die Gesundheit unserer Besucher“, führt Merkens weiter aus. Einige Veranstaltungen sind bereits abgesagt, andere werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Der Heimatverein hofft, dass die offizielle Geburtstagsfeier am 3. Oktober stattfinden kann, ebenso wie die geplanten Veranstaltungen danach. Alle Einzelheiten zu den Veranstaltungen sind unter www.heimatverein-erkelenz.de abrufbar.