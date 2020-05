Fußball in Zeiten von Corona : Die Burgpokal-Absage kostet TuRa Brüggen 30.000 Euro

Info

(off) Der Vorstand der Leichtathletik-Gemeinschaft Mönchengladbach (LGM) hat lange gehofft, gebangt und mehrfach beraten. Doch nun steht es fest: Das traditionelle LGM-Sportfest am Pfingstmontag wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. „Das tun wir mit großem Bedauern, weil dieses Veranstaltungsformat immer viel Resonanz hatte“, sagt LGM-Vorsitzender Richard Mayer. Die terminlich mit dem Pfingstsportfest verbundene Kinderleichtathletik-Veranstaltung (KiLa) findet ebenfalls nicht statt. Der LGM-Vorstand will sie jedoch auf die Zeit nach den Sommerferien verlegen. Ein Ausweichtermin steht bislang noch nicht fest.