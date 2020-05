Serie Fit bleiben (15) : Die Faszien dürfen nicht verfilzen

Mönchengladbach Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes (SSB) geben in unserer Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand zeigt einfache Übungen mit Alltagsgeräten.

Die Rheinische Post und das Bildungswerk des Stadtsportbundes Mönchengladbach (SSB) geben in unserer Serie Tipps, wie man sich daheim sportlich betätigen kann. Es sind Übungen mit Alltagsgegenständen, die das Wohlbefinden steigern und helfen, den Körper fit zu halten. Diplomsportwissenschaftlerin Barbara Stand, Pädagogische Leiterin des Sportbildungswerks, zeigt, wie es geht.

„Heute widmen wir uns unseren Faszien, einem lange unterschätzten Gewebe, das alle unsere Muskeln und Organe umhüllt. Werden die Faszien nicht ausreichend durch Bewegung geschmeidig gehalten, verfilzen sie regelrecht, schränken uns in unserem Bewegungsumfang ein und verursachen so Schmerzen. Auch die Atmung wird dadurch erschwert. Die gute Nachricht ist, dass dieser Prozess jederzeit umkehrbar ist, insofern konsequent geübt wird.

Wir benötigen für die Übung einen Poi, der normalerweise aus einem Ball an einer Schnur besteht. Wir bauen uns unseren Poi aus einer Feinstrumpfhose oder einem Kniestrumpf und beschweren ihn, indem wir einen Sockenknubbel in den Fußteil stecken. Wem das zu umständlich ist, der kann alternativ ein Handtuch an einem Zipfel fassen.