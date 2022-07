Kulturprogramm in Willich : Diese Kultur-Events werden im Herbst und Winter geboten

Willich Das Kulturteam der Stadt hat eine bunte Auswahl aus Konzerten, Ausstellungen, Kabaretts und Theaterstücken für das zweite Halbjahr organisieren können. Der Kartenverkauf startet am 18. Juli. Wir stellen die besten Veranstaltungen vor.

Kabarett und Poetry-Slam „Intrigation – Russischer Döner mit Kartoffelsalat“: Liza Kos spricht, singt, spielt Gitarre, mehrere Rollen und mit Klischees (Freitag, 2. September, 20 Uhr, Schloss). „Im Regenbogen der guten Laune bin ich das Beige“: In humorvollen Kurzgeschichten, Erzählungen und Anekdoten staunt der Autor und Bühnenpoet Patrick Salmen über den Irrsinn dieser Welt – mit Vorprogramm von Schülern (Samstag, 10. September, 21 Uhr., Leonardo-Da-Vinci-Schule Schiefbahn). „Lügen und andere Wahrheiten“: Uli Masuth als Ein-Mann-Kabarett-Programm mit Musik und politischen Erzählungen (Freitag, 11. November, 20 Uhr, Schloss). „Quichotte – Nicht weniger als ein Spektakel“: „Quichotte“ ist politisch, ohne aufdringlich zu werden. Freestyle-Rap, Lieder, die seine Darbietung in ein musikalisches Gewand hüllen (Fr., 9. Dezember, 19 Uhr, Robert-Schuman-Europaschule).

Jazz/Rock „Christmas-Jazz with friends“, Jazz-Sängerin Sabine Kühlich und die Pianistin Laia Genc mit Marcus Braun (Kontrabass) und André Spajic (Schlagzeug). Songs wie Let it snow, Santa Baby, Winterwonderland , aber auch deutsche Weihnachtsklassiker im Jazzgewand (Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, Schloss).

Die Weihnachtslesung wird das Kulturprogramm ausklingen lassen: Samstag 17. Dezember, 17 Uhr, Schloss Neersen. Weitere Infos zu Terminen und Kartenverkauf im Flyer, der an vielen Stellen in der Stadt ausliegt und im Internet unter www.stadt-willich.de/de/kulturundbildung/kulturprogramm/ zu finden ist. Der Kartenvorverkauf in allen vier Stadtteilbüros, der Bibliothek im Brauhaus und beim Kulturteam der Stadt (Ticket-Hotline 02156 949630) startet an diesem Montag.