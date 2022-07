Musicalwochen in Neuss : Zwischen Zirkus und Außenwelt

Neuss Bei den Nesser Musicalwochen gehört sie zu den erfahrensten Ensemblemitgliedern: Elza Amanuel ist 21 Jahre alt und schon zum vierten Mal bei der Gemeinschaftsproduktion. Sie übernimmt die Rolle der Mika. Welche Bedeutung die Figur hat.

2022 kommt eine Eigenproduktion auf die Bühne. „This is me – Der Vorhang fällt“ spielt hinter den Kulissen der Zirkuswelt und arbeitet mit großen klassischen und aktuellen Pop-Songs, die für das Stück arrangiert werden. Die agierenden Figuren wurden von den Darstellenden in Workshops mitentwickelt und so ist die Vorfreude groß, die eigene Figur nun auf der Bühne darzustellen. Elza überzeugte im vergangenen Jahr in „Hairspray“ als „Li`l Inez“ und schlüpft diesmal in die Rolle der „Mika“. Mika steht halb für den Zirkus- und halb für die Außenwelt. Besonders begeistert ist Elza von der Musikauswahl und freut sich unter anderem. auf ihr Solo zum Police-Song „Everything she does is magic“.