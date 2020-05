Jugendarbeit in Erkelenz : Wundertüten aus dem ZaK und ein Malwettbewerb

Erkelenz Das Erkelenzer Jugendzentrum wird noch bis mindestens zum 7. Juni geschlossen bleiben. Damit sich die Kinder und Jugendlichen nicht langweilen, hat sich das Team allerdings besondere Aktionen ausgedacht.

Offene Jugendarbeit mal anders in Erkelenz: Eigentlich ist das Jugendzentrum ZaK an der Mühlenstraße eine offene Einrichtung, in der Kinder und Jugendliche sich in ihrer Freizeit treffen, um gemeinsam kreativ zu sein, Freunde zu sehen und eine schöne Zeit miteinander zu gestalten. In der aktuellen Lage steht diesen Erlebnissen und Aktivitäten einiges im Weg, da das ZaK seit Februar geschlossen bleiben muss.