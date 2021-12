Erkelenzer Bürgermeister über Braunkohledörfer : „Wir haben langsam genug von Absichtserklärungen“

Erkelenz Bürgermeister Stephan Muckel fordert erneut schnelle Klarheit für die Erkelenzer Kohledörfer. Wie es dann mit den fünf Orten weitergehen soll, müsse man gemeinsam mit Bürgern und Experten entscheiden.

Die Signale stehen mittlerweile deutlich für den Erhalt der fünf Dörfer. Nachdem der neue NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) Anfang November den Dörfern in seiner Regierungserklärung mit der Aussage „Und ich möchte, um auch das hier und heute klar zu sagen, dass wir so viele Dörfer wie möglich erhalten“ neue Hoffnung machte, legte die neue Ampelkoalition vor zwei Wochen nach; die Dörfer „wollen wir erhalten“, heißt es im Koalitionsvertrag. „Idealerweise“ soll der Kohleausstieg bis 2030 gelingen. NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart (FDP) sagte, man plane nun „zunächst“ einen Kohleabbau ohne die fünf Dörfer. Sicherheit gibt es also noch nicht. Laut NRW-Regierung soll eine endgültige Entscheidung nun Ende 2022 fallen. Die Willensbekundung der Ampel begrüßte Stephan Muckel dennoch. Er gehe davon aus, dass sie Bestand habe.

Die große Mehrheit der Bewohner ist bereits in die Umsiedlungsdörfer umgezogen oder ist sich mit dem Tagebaubetreiber RWE zumindest über einen Verkauf einig. Etwa zehn Prozent sind noch im Gespräch mit RWE oder wollten in den Dörfern bleiben. Was mit der Fläche der Dörfer passiert, die nun zum Großteil in RWE-Besitz ist, ist noch völlig unklar. Allein schon die Wiederherstellung der im Grunde seit vielen Jahren nicht mehr angerührten Infrastruktur der Orte würde sehr teuer werden.