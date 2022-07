Nach Hakenkreuz-Attacke in Erkelenz : Viel Solidarität für Grünen-Politiker Jansen

Erkelenz Unbekannte hatten das Auto des 33-Jährigen beschmiert. Der will sich aber nicht unterkriegen lassen – und erhält aus den sozialen Medien viel Unterstützung.

Kostenpflichtiger Inhalt Nachdem Unbekannte in der Nacht zu Dienstag das Auto des Erkelenzer Grünen-Stadtratsmitglieds Manoj Jansen mit einem Hakenkreuz beschmiert hatten, hat der 33-Jährige viel Solidarität erhalten. Dutzende Menschen standen Jansen in den Sozialen Medien bei und verurteilten die antisemitische Aktion. Unterstützung gab es in einem Statement auch von der Sprecherin des Grünen-Kreisverbands, Ruth Seidl: „Für uns ist dies ganz offensichtlich eine rechtsextremistisch motivierte Straftat. Nach den Übergriffen Ende 2019 auf unsere Geschäftsstelle ist dies ein weiterer Vorfall von Grenzüberschreitung zwischen Politik und dem Privatleben von Politiker*innen.“ Man werde sich „nicht wegducken vor den Tätern“. Der Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel schrieb auf Facebook: „Das geht gar nicht! In Erkelenz ist kein Platz für Extremismus und Ausgrenzung jeglicher Art.“