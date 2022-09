Reform im Bistum Aachen​: Heinsberger Katholikenrat stellt Forderungen an Bischof​

Heinsberger Katholikenrat stellt Forderungen an Bischof

Kreis Heinsberg Der Reformprozess im Bistum Aachen beschäftigt auch die Katholiken im Kreis Heinsberg. Jetzt haben Katholikenrat und Pastoralrat in einer gemeinsamen Sitzung entschlossen, ein Schreiben an den Bischof zu schicken.

Diskutiert haben darüber nun auch der Katholikenrat und der Pastoralrat der Region – nach zwei Stunden fruchtbarer Debatte stand am Ende ein Beschluss: Die Räte wollen in einem Schreiben an Bischof Helmut Dieser auf zwei Punkte drängen. Es gehe vor allem darum herauszustellen, „dass – anders wie vom Synodalkreis beschlossen – die Finanzzuweisung für die ,Pastoralen Räume‘ keine Kann-Bestimmung, sondern eine Muss-Bestimmung sein soll und dass für die Strukturveränderungen der ländlichen Region Heinsberg andere Kriterien als einer Städteregion gelten müssen“, teilen die Räte mit. Die Räte wünschen sich ein bis zwei Großpfarreien und 50 Pastorale Räume für den Kreis.