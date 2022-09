Blaulichtticker aus dem Erkelenzer Land : Schafe von Weide in Hilfarth gestohlen

Erkelenzer Land Zwischen Montagabend und Mittwochmorgen wurden die zwei Schafe von einer Weide gestohlen. Außerdem waren Einbrecher im Erkelenzer Land unterwegs.

Kupferrohre gestohlen Aus einem Gebäude in Erkelenz-Unterwestrich stahlen unbekannte Täter rund fünf Meter Kupferrohre von einer Heizungsanlage. Die Tat geschah nach Angaben der Polizei am Montag. Die Täter mussten sich über mehrere Türen im Innenhof des Gebäudes Zugang zur Heizung verschafft haben.

Einbruch in eine Wohnung Am Donnerstag, zwischen 7.45 Uhr und 16.45 Uhr, drangen Einbrecher gewaltsam in ein Haus an der Straße Klosterweg in Wegberg-Dalheim ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme bei der Polizei noch nicht gesagt werden.