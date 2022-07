Vorfall in Erkelenz : Hakenkreuz auf Auto von Grünen-Ratsmitglied geschmiert

Manoj Jansen vor seinem beschmierten Auto im Parkhaus am Erkelenzer Bahnhof. Einige Tage zuvor wurde seine Scheibe bereits zertrümmert. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz Manoj Jansen sitzt für die Grünen im Erkelenzer Stadtrat. In der Nacht zu Dienstag haben Unbekannte antisemitische Schmierereien auf seinem Auto hinterlassen. Es ist bei Weitem nicht der erste Vorfall an Jansens Auto in den vergangenen Wochen.