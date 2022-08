Rasierklinge im Briefkasten : Nächste Attacke gegen Erkelenzer Politiker Subramaniam

Erkelenz Am Wochenende haben die Hass-Attacken gegen das Stadtratsmitglied Manoj Subramaniam eine neue Ebene erreicht. Der 33-Jährige fand nach eigenen Angaben eine Rasierklinge in einem Briefumschlag.

Die möglicherweise rechtsextrem motivierten Attacken auf den Erkelenzer Grünen-Politiker Manoj Subramaniam haben sich am vergangenen Wochenende ausgeweitet. Wie das 33 Jahre alte Stadtratsmitglied auf seiner Facebookseite mit einem Foto öffentlich machte, habe er am Sonntag in seinem Briefkasten einen Briefumschlag gefunden, in dem sich eine Rasierklinge befand.