Unterzeichnet mit „NSU 2.0“ : Morddrohung gegen Erkelenzer Grünen-Politiker

Manoj Subramaniam vor dem Alten Rathaus in Erkelenz. Foto: Christos Pasvantis

Erkelenz In einem mit „NSU 2.0“ unterzeichneten Brief an Manoj Subramaniam ist von dessen „Todestag 1. September“ die Rede. Der 33-Jährige bleibt kämpferisch und denkt nicht daran, sich aus der Politik zurückzuziehen.