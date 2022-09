Bildung im Kreis Heinsberg : VHS stellt ihr neues Programm vor

Kreis Heinsberg Von Naturseife über Deutschunterricht mit Ukrainern bis zu Kochkursen: Das Magazin macht Lust auf die anstehende Winter- und Herbstsaison.

(RP) Die neue Saison Herbst/Winter 2022 in der Anton-Heinen-Volkshochschule des Kreises Heinsberg beginnt. Volkshochschulleiter Ingo Rümke freut sich, dass pünktlich dazu ein weiteres VHS-Magazin erscheint: „Ich bin stolz darauf, dass wir eigenständig als VHS-Team diese Magazine schreiben und gestalten.“ Dozenten und Mitarbeiter berichten aus ihrer Sicht über Veranstaltungen und Entwicklungen und machen das Programm lebendig. Um die VHS noch persönlicher zu präsentieren, werden die Mitarbeiter mit Foto und Zuständigkeit in dem Magazin vorgestellt. So berichten Dozenten von kreativen Workshops zu nachhaltigen Themen wie das Herstellen von Naturseife. Ein pädagogischer Mitarbeiter aus dem Bereich EDV erinnert sich an die digitale Entwicklung vom Telefon mit Wahlscheibe bis zur Glasfaser und wirbt für mehr Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Technologien.