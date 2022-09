Polizei ermittelt gegen Manoj Subramaniam : Grünen-Ratsmitglied soll rechte Straftaten vorgetäuscht haben

Das Auto von Manoj Subramaniam wurde unter anderem mit diesem Hakenkreuz beschmiert. Foto: Jansen

Update Erkelenz Hat ein Ratsmitglied der Grünen aus Erkelenz rechtsextreme Straftaten vorgetäuscht? Polizei Aachen und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach haben Ermittlungen gegen Manoj Subramaniam aufgenommen, weil ein solcher Verdacht besteht.

Im Fall des Grünen-Ratsmitglieds Manoj Subramaniam aus Erkelenz, der in den vergangenen Wochen und Monaten gehäuft Opfer rechtsextremer Straftaten geworden sein soll, bahnt sich möglicherweise eine überraschende Wendung an. Der Staatsschutz der Polizei Aachen hatte in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach im Juli intensive Ermittlungen aufgenommen, nachdem es immer wieder zu neuen Attacken gekommen sein soll. Parallel dazu ergriff die Polizei Heinsberg Schutzmaßnahmen, um den Kommunalpolitiker vor von ihm befürchteten Schaden zu bewahren.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen erhärtete sich nun der Verdacht, dass es nicht zu den angezeigten Straftaten kam, diese vielmehr vorgetäuscht sein sollen und eine Bedrohungslage daher nicht vorlag. Dies teilten Staatsanwaltschaft Mönchengladbach und Polizei Aachen am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung mit. Durchsuchungen und eine Vernehmung des Beschuldigten hätten diesen Verdacht erhärtet. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln in diesem Zusammenhang. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes des Verdächtigen wollte die Polizei keine weiteren Angaben dazu machen, welche Verdachtsmomente oder Indizien die Ermittlungen gegen den Grünen-Politiker ins Rollen gebracht haben. „Wir wissen nichts über das Motiv des Mannes“, so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage.

„Das mit meinem Auto war krass. Aber das hier ist noch mal was ganz anderes. Draußen habe ich zuletzt immer über die Schulter geguckt, wenn ich über die Straße gegangen bin. In meiner Wohnung habe ich mich geborgen gefühlt. Das ist jetzt vorbei, ich fühle mich zu Hause nicht mehr sicher“, sagte der jetzt tatverdächtige Manoj Subramaniam im Gespräch mit unserer Redaktion, nachdem Unbekante im August ein Hakenkreuz und SS-Runen an seine Wohnungstür geschmiert haben sollen. Der unter Verdacht stehende Ratsherr selbst war am Freitag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.