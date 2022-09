Neue Spielzeit in Erkelenz : Meisterkonzerte starten mit Burgh-Chor und Camerata

Neue Spielzeit in Erkelenz

Erkelenz Am 12. September erklingt in der Erkelenzer Stadthalle das berühmte Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Unterstützung erhält der Erkelenzer Chor aus Mönchengladbach.

(RP) Mit einem festlichen Konzert, bei dem der Cornelius-Burgh-Chor aus Erkelenz, die Camerata Gladbach und namhafte Solisten gemeinsam auftreten, startet in wenigen Tagen die neue Spielzeit der Meisterkonzerte in der Stadthalle Erkelenz. Am Montag, 12. September, um 20 Uhr erklingt das berühmte Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart, um das sich ungezählte Legenden ranken. Dieses unvollendete Werk hat Mozart nur zu etwa zwei Drittel vollendet beziehungsweise skizziert, als der Tod sein kurzes Leben beendete, obwohl er fieberhaft gegen seine Krankheit anschrieb.