Nach rechtsextremen Attacken : Kreistag stellt sich hinter Erkelenzer Politiker Subramaniam

Erkelenz/Kreis Heinsberg Nach Hakenkreuz-Attacken und Rasierklinge in der Post haben sich die Heinsberger Kreistagsfraktionen mit dem Grünen solidarisiert und die Taten verurteilt.

Volle Solidarität für den Erkelenzer Grünen-Ratsherrn Manoj Subramaniam: Die Kreistagsfraktionen von CDU, SPD, Grünen, FDP und Freien Wählern sowie auch Landrat Stephan Pusch haben in einem offenen Brief ihre Haltung bekräftigt: „Wir, die demokratischen Fraktionen im Kreistag Heinsberg, sind in höchsten Maßen entsetzt über die rassistischen Übergriffe auf das Erkelenzer Ratsmitglied Manoj Subramaniam.“