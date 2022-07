Nach Hakenkreuz-Angriff : Erkelenzer Stadtrat stellt sich hinter Manoj Subramaniam

Erkelenz Der Grünen-Ratsherr war in der vergangenen Woche das Opfer rechtsradikaler Hetze geworden. Nun hat auch der Erkelenzer Stadtrat eine Erklärung veröffentlicht. Tat ist „bedrückend und beschämend“.

(stva) Unbekannte hatten in der vergangenen Woche ein spiegelverkehrtes Hakenkreuz sowie den Schriftzug „Jude“ auf das Auto des Grünen-Ratsmitglieds Manoj Subramaniam geschmiert. Bereits zuvor waren zweimal die Seitenscheiben seines Autos demoliert worden. Der Staatsschutz nahm die Ermittlungen auf. Nachdem der 33-Jährige bereist viel Solidarität erfahren hat, haben jetzt auch die Erkelenzer Ratsfraktionen von CDU, SPD, FDP und FW eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der sie sich hinter den Kommunalpolitiker mit tamilischen Wurzeln stellen und die rechtsextreme Straftat scharf verurteilen.

Seit Jahren erlebe Deutschland Versuche aus dem rechten Lager, die Gesellschaft zu spalten und die Demokratie zu schwächen. Kommunalpolitiker sähen sich immer wieder Diffamierungen und konkreten Bedrohungen ausgesetzt, und manche würden daraufhin sogar ihr wertvolles und ehrenamtliches Engagement aufgeben, so die Grünen-Ratsfraktion. Manoj Subramaniam betont, dass er weitermachen und sein Engagement noch verstärken will.

„Unser Respekt gilt Manoj, der sich nicht unterkriegen lässt, und er gilt all jenen, die ihn in der jüngsten, für ihn ganz und gar nicht einfachen Zeit unterstützt haben, sei es in den sozialen Medien oder im persönlichen Gespräch oder in aller Öffentlichkeit. Hier zeigt sich, dass wir trotz aller politischen Unterschiede als Demokraten zusammenstehen“, betont Ortsvereins-Sprecherin Dignanllely Meurer.