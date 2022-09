Tagebau Garzweiler : Zweckverband hat keine Zweifel an See-Plan

Zweckverband hat keine Zweifel an See-Plan

Erkelenz Als Teil der Entwicklungskonzepte für die neu zu gestaltenden Landschaften sei ein See unverzichtbar, teilt der Zweckverband Landfolge Garzweiler mit.

Für den Zweckverband Landfolge Garzweiler steht die Schaffung eines Sees bei der Gestaltung der Folgelandschaft des Braunkohletagebaus Garzweilers steht nach geltendem rechtlichen Rahmen außer Zweifel. Daran ändere weder die aktuelle Dürre noch die Herausforderung des Klimawandels etwas. Verbandsvorsteher Gregor Bonin sagt: „Der geltende Braunkohlenplan und auch alle zukünftigen Szenarien für Rekultivierung des Braunkohletagebaus Garzweiler sehen einen See vor. Bereits vor Jahrzehnten sind andere Varianten verworfen worden. Die Befüllung des Sees hat innerhalb von 40 Jahren zu erfolgen. Das ist unverändert notwendig, um den Wasserhaushalt wieder herzustellen und Nachnutzungsperspektiven für die über Jahrzehnte vom Tagebau betroffenden Menschen zu schaffen.“

Als Teil der Entwicklungskonzepte für die neu zu gestaltenden Landschaften sei ein See unverzichtbar. Das gelte unabhängig davon, wann konkret der Kohle-Ausstieg stattfindet. Ein Verzicht auf einen Restsee würde zwangsläufig zur Folge haben, dass Teile der seit Jahrzehnten bestehenden Hochkippen in der Region zur Gewinnung von Verfüllungsmassen in Anspruch genommen werden müssten. Das sei aufgrund der hochwertigen Wald- und Naturflächen weder unter Umweltaspekten wünschenswert noch im Hinblick auf die Regionalentwicklung sinnvoll.