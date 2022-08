Ende des Tankrabatts : Lange Schlangen an Tankstellen im Erkelenzer Land

Erkelenzer Land Viele Autofahrer wollten am Mittwochabend vor dem Ende des Tankrabatts noch einmal zuschlagen. Doch wer tanken war, musste teilweise eine halbe Stunde Wartezeit einplanen.

Am Mittwochabend bildeten sich auch an den Tankstellen im Erkelenzer Land lange Schlangen, die teilweise für Verkehrschaos sorgten – so auch in Wassenberg, wo es an der HEM-Tankstelle angesichts der vielen Fahrzeuge kaum noch ein Vor und Zurück gab.