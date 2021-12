Auch das Erkelenzer Land profitiert : NRW vergibt Fördergeld für den Klimaschutz

Erkelenzer Land Das Land Nordrhein-Westfalen will Projekte für den Klimaschutz, die zu Corona-Zeiten auch im Kreis Heinsberg ins Stocken geraten sind, wieder anschieben. Auch Erkelenz, Hückelhoven, Wassenberg und Wegberg profitieren davon.

„Die Kommunen können damit in den Ausbau der erneuerbaren Energien, in innovative und klimafreundliche Mobilitätskonzepte, in Green-IT oder in die energetische Sanierung investieren“, erläutert Lenzen. Wichtige Maßnahmen zum Klimaschutz, die sich infolge der Corona-Pandemie verzögert haben oder gar ganz ausgeblieben sind, können damit nachträglich angestoßen werden.