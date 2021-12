„Hohenbusch Klassixx“ : Erkelenz plant Weltklasse-Festival im August

Erkelenz Internationale Stars der Klassik-Szene sollen im kommenden Jahr für einen Abend nach Hohenbusch kommen. „Mir haben Musiker aus Paris, New York und Wien zugesagt“, sagt Kulturmanager Sascha Dücker.

Die Pläne dazu stellte Dücker nun im Erkelenzer Kulturausschuss vor. Demnach soll das neue Festival Ende August 2022 erstmals auf dem Gelände von Haus Hohenbusch stattfinden. Dücker hat einen ehrgeizigen Plan: „Es soll ein Klassik-Festival werden, zu dem wir hier Weltklasse-Leute nach Erkelenz holen werden.“ Dücker, seit Mai Kulturmanager der Stadt, ist ausgebildeter Opernsänger und Theaterregisseur und sang als Tenor in seiner Karriere schon in Paris, Nancy, Monte Carlo und Kalifornien. Diese Kontakte wolle er nun nutzen: Die Premiere solle 2022 eine „italienische Nacht“ bilden. Die Stadt kündigt internationale Opernstars an, etwa Solisten der Salzburger Festspiele, der Deutschen Oper am Rhein oder der Pariser und Wiener Staatsopern. Dücker blickt optimistisch auf die Veranstaltung, die jährlich stattfinden soll: „Mir haben Musiker aus Paris, New York oder Wien zugesagt. Eine Veranstaltung von diesem Format kann man nicht ausschließlich mit Sängern aus Krefeld oder Mönchengladbach besetzen.“ Man wolle in Hohenbusch „die wunderbare Atmosphäre und das Flair dieses einmaligen Ortes als Hintergrund wählen, ein tolles Klassik-Event auf die Beine zu stellen.“