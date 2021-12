Adventskonzert in Erkelenz : Hörgenuss mit Weihnachtsnote

Erkelenz Der Städtische Musikverein Erkelenz begeistert bei seinem Adventskonzert mit Vielfalt und verschiedensten Stilen. Das Publikum entließ die Musiker erst nach drei Zugaben.

Geplant waren zwölf Stücke, die Zeit sollte eine Stunde nicht wesentlich überschreiten – gespielt wurden 15 und die Zeit reichte bis anderthalb Stunden: Erst nach der dritten Zugabe entließ das enthusiasmierte Publikum den Städtischen Musikverein Erkelenz am Sonntagnachmittag von der Bühne der Stadthalle. Spielfreude auf, Begeisterung vor der Bühne kennzeichnete das Adventskonzert in der Stadthalle, die ein seltenes Bild beim Konzert zeigte: Die Zuhörer saßen an Bistro-Tischen mit maximal vier Personen, Tribut an die Anti-Corona-Maßnahmen.