Emmerich Wasserschaden mit erheblichen Folgen. Auch für die Bürger in Emmerich.

Das Bürgerbüro der Stadt Emmerich am Rhein ist derzeit geschlossen. Grund ist ein erheblicher Wasserschaden, der am Wochenende in den Räumlichkeiten an der Steinstraße 34 aufgetreten ist. Das hat die Stadtverwaltung am Montag mitgeteilt. Im Rathaus sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aktuell damit beschäftigt einen Notbetrieb für das Bürgerbüro einzurichten.