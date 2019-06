Schloss Moyland : Heiß, heißer, Courage-Festival

Kreis Kleve Vor 8000 oft sehr jungen Fans hatten Wincent Weiss und Mike Singer ihren großen Auftritt. Von 17 Uhr bis in den späten Abend gab es Programm mit weiteren Bands. Rettungskräfte sprechen von entspannter Einsatzsituation.

Wincent Weiss lieferte dazu den passenden Song: „Die Klamotten, die sich stapeln, die können heute warten. Die Termine, die noch kommen, die sollen sich selber planen“, sang er vor dem überwiegend sehr jungen Publikum und nahm direkt ein Bad in der Menge. Berührungsängste: nö. Ganz im Gegenteil. Er hielt den Kindern im 1,60er-Bereich, der Zone extra für die Jüngsten, das Mikro hin und musste den Refrain: „Das ist die beste Zeit der Welt“ gar nicht selber singen. Sein Auftritt mit Pyrotechnik und Flitter-Kanonen ein echter Selbstläufer. Schwer zu sagen, wer von ihm mehr angetan war, die Mütter oder der Nachwuchs. Auf jeden Fall machte Weiss ordentlich Stimmung, und so sollte es auch sein.

Mindestens genauso sehnsüchtig von den Teenagern (vor allem den Mädchen) erwartet wurde Mike Singer. Es war sein drittes Mal beim Courage, und wer ein Meet&Greet gewonnen hatte, der konnte sich glücklich schätzen. So ein Glück hatte Mia Schill aus Rees. Die 14-Jährige hatte ein Meet&Greet-Ticket bei der RP-Aktion ergattert. Gerne hätte sie auch ihre Freundinnen mit in den Backstage-Bereich mitgenommen. Aber das ging leider nicht. Dafür ließ sich Mia von ihrem Star die Handyhülle signieren. Mike Singer war supernett zu seinen Fans. „Wie geht es Dir? Alles gut?“, wollte er wissen. Ein kleines Video drehte er auch noch mit einigen Fans. „Schade, dass du nicht da bist“, sagt er im Video. Wer nicht gerade Arm in Arm mit dem Star stand, um ein Selfie zu machen, der drehte einfach die Szenerie. Einmal seinem Youtube-Star ganz nah sein, das geht beim Courage. Während hinter der Bühne Träume wahr wurden, wurde gerade Selina Mour auf der Bühne umjubelt. Zehn Programmpunkte gab es von 17 Uhr bis kurz nach 22 Uhr.

Ein echtes Heimspiel hatte Lukas Kepser, der in Nütterden zu Hause ist. Er sang unter anderem „Perfect“ von Ed Sheeran. „Den habe ich auch bei DSDS in Thailand gesungen“, sagte der sympathische Musiker. Spätestens mit dem Satz „Ihr seid das beste Publikum, das ich je hatte“, waren ihm die Herzen der Zuhörer sicher. Wegen technischer Probleme musste sein letzter Song leider ausfallen. Für Moderatorin Jess war das ein Grund festzustellend, das Kepser einfach im nächsten Jahr wiederkommen muss. Die vom Sender Kika bekannte Moderatorin erinnerte immer wieder daran, genug zu trinken. Das taten auch viele und die Schlangen an den Getränkeständen waren dementsprechend lang. Wer anstand, konnte trotzdem noch jede Menge Musik hören. Da waren zum Beispiel Angiz aus Erlangen, dann die etwas ruhigere Rock-Pop-Formation Who’ s Amy, die perfekte Familien-Festivalmusik lieferten, die Männer in den bunten Hemden von Good Weather Forecast und New Age aus Kranenburg. Den „Eisbrecher“ des Festivaltages machte die Tanzformation Streetblooms, die richtig, richtig gut war und zum Abschluss silber-goldfarbenen Flitter aufs Publikum regnen ließ. Vielfalt und „Sei wie du bist“ lautete das Motto der inklusiven Tanzgruppe Sein.