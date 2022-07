Erneut Änderung in Grevenbroich : Bürgerbüro ändert ab 18. Juli die Öffnungszeiten

Erneut Änderung in Grevenbroich

Grevenbroich Ab Mitte des Monats ist eine vorherige Terminvereinbarung nicht mehr möglich. Außerdem werden die Öffnungszeiten noch einmal geändert.

Die Stadt hat nochmals an den Öffnungszeiten für ihr Bürgerbüro neben dem Alten Rathaus gefeilt. Ab Montag, 18. Juli, können die Grevenbroicher montags und dienstags von 8 bis 16 Uhr, mittwochs von 7 bis 12.30, donnerstags von 9 bis 18 und freitags von 8 bis 12.30 Uhr das Bürgerbüro aufsuchen. Stadtsprecherin Claudia Leppert spricht von einer „erweiterten Nutzung des Service- und Dienstleistungsangebotes“. So öffne das Bürgerbüro mittwochs früher, donnerstags nachmittags hätten die Bürger zwei Stunden länger Zeit für Erledigungen dort.

Eine weitere wichtige Änderung ab 18. Juli: „Terminvereinbarungen werden nicht mehr angeboten“, heißt es im Rathaus. Bis Ende Juni war eine solche Terminvereinbarung Pflicht gewesen. Das Verfahren stieß bei Bürgern und in der Politik auf Kritik, weil Bürger bis zu viereinhalb Wochen bis zum Termin warten mussten. Bürgermeister Krützen kündigte daraufhin Maßnahmen an.

Seit dem 1. Juli ist eine Terminvereinbarung nicht mehr nötig, aber unter der Telefonnummer 02181 6083399 und per E-Mail (mit Rückrufnummer) weiter möglich. Ab 18. Juli entfallen diese Terminvereinbarungen nun ganz.

Straße in Grevenbroich wird erneut gesperrt

Straße in Grevenbroich wird erneut gesperrt : Deutsch-Ritter-Allee wird jetzt erneuert

„Kurban-Bayram“ in Grevenbroich und Rommerskirchen

„Kurban-Bayram“ in Grevenbroich und Rommerskirchen : Warmblut-Schlachtungen zum islamischen Opferfest

Ein weiteres Dienstleistungsangebot des Bürgerbüros endet, wie die Stadt im Juni informiert hatte, am 6. August: Die Samstag-Öffnungszeiten (am ersten und dritten Samstag im Monat) entfallen danach. Die bis dahin bereits vereinbarten Termine bleiben aber bestehen, hatte Stadtsprecher Lukas Maaßen betont. Die durch die Samstagsschließung wegfallenden Öffnungszeiten werden laut Stadt auf die übrigen Werktage aufgeteilt.

Auch die Platzprobleme sollen gelöst werden. Die Räumlichkeiten im Bürgerbüro seien zu klein, Vertraulichkeit sei zurzeit schwer zu gewährleisten, sagte Klaus Krützen. Eine Verbesserung soll der Umzug des Bürgerbüros vom Rathaus in die Coens-Galerie bringen – in die früheren Räume von CCC Shoes & Bags. „Ziel sei es, „dass wir das noch in diesem Jahr hinbekommen“, hatte Krützen Anfang Juni erklärt.