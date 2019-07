Wirtschaftsförderung : Infoabend zum Wohnungsbau

Emmerich/Rees/Kreis Kleve Die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve lädt zu Vorträgen ins Bürgerhaus ein.

(RP) Wohin man auch schaut – überall zeichnet sich das Kreisgebiet durch rege Bautätigkeit aus. Das gilt besonders auch in Rees. Peter Schau und Thorsten Welmans kennen die Argumente, die für das Bauen zum gegenwärtigen Zeitpunkt sprechen. Der eine ist als Genossenschaftler für die Volksbank Emmerich-Rees unterwegs, der andere für die Sparkasse Rhein-Maas. Und beide werden die Gäste des aktuellen Unternehmerabends mit der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Bürgerhaus Rees am Mittwoch, 3. Juli, um 19 Uhr in ihre Fachkenntnis einbeziehen. „Wohnungsbau in Rees: Bedarfe – Flächen – Programme“ ist das Thema des Abends überschrieben, zu dem sich auch Stephan Kunz zu Wort melden wird. Kunz wird an diesem Tag aus Düsseldorf anreisen, wo er für die NRW.Bank tätig ist und im Tagesgeschäft insbesondere den Wohnungsbau mit öffentlichen Mitteln vorantreiben möchte.