Service für Bürger in Rommerskirchen : Bürgerbüro sieht sich gewappnet

Service für Bürger in Rommerskirchen

Im Rathaus an der Bahnstraße befindet sich auch das Bürgerbüro. Foto: Georg Salzburg (salz)

Rommerskirchen Für Rommerskirchener, die kurzfristig noch Papiere aktualisieren müssen, hat die Gemeinde Kapazitäten geschaffen. Probleme wie in anderen Kommunen des Rhein-Kreises soll es nicht geben.

Während es in der Nachbarstadt Dormagen in den letzten Wochen Kostenpflichtiger Inhalt immer häufiger zu Beschwerden über das Bürgeramt kam, lange Wartezeiten sind dort atkuell an der Tagesordnung, sieht die Gemeinde Rommerskirchen sich für die Ferienzeit bestens gewappnet.