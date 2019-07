Ehrenamt : 40 Jahre Herzsportgruppe in Emmerich

Emmerich Corry van Eyl, Walter Kriegel und Karl-Heinz Ufert riefen die Reha-Sportgruppe ins Leben.

Im Juni 1979 begann unter der Trägerschaft des Emmericher TV der Übungsbetrieb der Herzsportgruppe Emmerich am Rhein in der Halle der Polderbuschschule, zunächst mit 15 Mitgliedern, von denen durchschnittlich zwölf anwesend waren. 2009 erfolgte der Wechsel zur Rheinschule, wo bis heute am Montag und am Donnerstag eine Übungseinheit stattfindet – mittlerweile mit insgesamt 45 Teilnehmern. Dass in Emmerich so eine Herzsportgruppe ins Leben gerufen wurde, sei der „außerordentlich interessanten Person“ Corry van Eyl zu verdanken, sagte Walter Kriegel, einer der Mit-Initiatoren. Das Zusammentreffen mit ihr sei ein Glücksfall gewesen.