Kultur : Premiere bei Rock in’t Dörp

Haffen Erstmals stemmten die Haffener das Festival für lokale Bands ohne die Rockschule.

Am Wochenende ging das Rock-in´t-Dörp-Festival der Schützenbruderschaft Haffen in die siebte Runde. Am Freitag und Samstag standen insgesamt neun Bands auf der Bühne an der Schützenhalle. Sieben Jahre ist es her, dass aus einer Idee der Jungschützen ein kleines Musikfestival entstanden ist. Idee war, jungen, lokalen Bands eine Bühne zu bieten. Dieses Vorhaben wurde bisher mithilfe von Marco Launert und der Rockschule umgesetzt. Da das Team der Rockschule in diesem Jahr nicht zur Verfügung stand, mussten die Haffener ihr Festival erstmals allein stemmen. Dies gelang ihnen mit Erfolg. Zahlreiche Besucher kamen, um handgemachte Rockmusik zu genießen. „Wir sind inzwischen eigenständiger geworden“, meinte Moritz Kleineberg vom Organisationsteam. Die Rockschule habe in den letzten Jahren die nötige Starthilfe gegeben und insbesondere Kontakte zu verschiedenen Musikern hergestellt.