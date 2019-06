Tennis : Emmerichs Herren zittern sich zum Aufstieg

Emmerich Das Team verliert gegen TC Strümp mit 4:5.

In der ersten Einzelrunde und vor 100 Zuschauern hatte Nachwuchstalent Ben Heuveldop deutlich das Nachsehen – 4:6, 0:6. Vereinstrainer Martin Gricksch gewann im Gegenzug überdeutlich mit 6:0, 6:1. Maarten Oversteegen zog in den dritten Satz und behielt mit 6:4, 4:6, 10:8 die Nerven. In der zweiten Runde war Frontmann Daniel Rech (0:6, 2:6) jedoch chancenlos. Daniel Terhorst siegte mit 6:1, 2:6, 6:10. Martin Ulrich verlor ebenfalls erst im Match-Tie-Break mit 3:6, 6:0, 7:10.