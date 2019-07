Kultur : BaJAZZo Bigband eröffnete die Marktkonzert-Reihe

Die BaJAZZo Bigband mit Sängerin Carla Herlfterkamp. Foto: scholten

Rees Jeweils am letzten Sonntag der Sommermonate sollen Musiker Reeser und Gäste auf dem Marktplatz kostenlos unterhalten.

(ms) Die erste Besucherin des ersten Marktkonzerts war Sigrid Mölleken. Die Kulturamtsleiterin vergewisserte sich am Sonntagmorgen schon um sieben Uhr, dass kein Auto in der ausgewiesenen Parkverbotszone am Markt stand und das Ordnungsamt keinen Abschleppdienst organisieren musste. So konnten Clemens Willing und sein Team pünktlich mit dem Aufbau der 40 Quadratmeter großen Bühne auf dem Marktplatz beginnen.

Zum Auftakt der neuen Konzertreihe, die jeweils am letzten Sonntag eines Sommermonats die Reeser Bürger und Besucher gratis unterhalten soll, spielten die BaJAZZo Bigband aus Emmerich und die Irish-Folk-Gruppe Lizzy´s Cocktail, zu der auch der Reeser Gastronom John Collins von den Rheinterrassen Collins gehört. Dessen Kollegen am Markt profitierten jetzt besonders von der Konzertreihe. So hatten Cafés, Eisdiele und Imbissstube ihre Außengastronomie um viele Tische, Bänke und Stühle aufgestockt, die Bäckerei Tenbült nutzte die Fläche neben der historischen Pumpe für ein Open-Air-Café. Die Rechnung des Kulturamts, den Marktplatz durch Musik zu beleben, ging am Sonntagnachmittag auf. Kaum erklangen die ersten beschwingten Stücke der BaJAZZo Bigband, ließen sich die Besucher in der Außengastronomie nieder oder versammelten sich rund um die Pumpe. Zwar blieb der Bereich direkt vor der Bühne diesmal weitgehend menschenleer, doch das dürfte sich am Sonntag, 28. Juli, ändern, wenn Teenie-Schwarm Lukas Kepser die Bühne betritt. Der durch die RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt gewordene Sänger aus Nütterden wird mit seinen Rock- und Popsongs sicherlich eine junge Fan-Schar auf den Markt locken.