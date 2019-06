Sommerprogramm : Konzerte und Kino auf dem Marktplatz

Rees Das Kulturamt, die Reeser Werbegemeinschaft, der Verkehrs- und Verschönerungsverein sowie der Buena Ressa Music Club haben gemeinsam ein Freiluft-Programm für den Sommer vorbereitet.

Am Montag, 12. August, mitten in den Sommerferien, wird der Marktplatz auch zu einem großen Open-Air-Kino umfunktioniert. Auf einer riesigen aufblasbaren Leinwand zeigt die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen in Kooperation mit der Stadt Rees und dem Verkehrs- und Verschönerungsverein den amüsant-historischen Kinofilm „Der ganz große Traum“ von Regisseur Sebastian Grobler. Im Mittelpunkt steht der Lehrer Konrad Koch (gespielt von Daniel Brühl), der 1874 als Englischlehrer an ein Gymnasium in Braunschweig kommt und seine Schüler für eine bislang unbekannte Sportart begeistert, die er in England kennengelernt hat: Fußball.

Rees beteiligt sich erstmals an der Reihe „FilmSchauPlätze NRW“, in der die Film- und Medienstiftung in den Sommerferien in 19 NRW-Städten 19 verschiedene Filme zeigt. Der Auftakt ist am 18. Juli in Herne („Gundermann“), das Finale am 26. August in Recklinghausen („Vorhang auf für Cyrano“). Sowohl Rees als auch Recklinghausen hatten sich im Vorfeld darum bemüht, den Kinohit „Der Junge muss an die frische Luft“ zeigen zu dürfen, doch die verfilmten Kindheitserinnerungen des Komikers Hape Kerkeling sind noch nicht für kostenfreie Open-Air-Vorführungen freigegeben. Rund um den 105 Minuten langen Hauptfilm, dem ein kurzer Vorfilm vorausgeht, werden am 12. August Reeser Vereine, Bands und Gastronomen dafür sorgen, dass sich alle einheimischen und zugereisten Besucher auf dem Marktplatz wohlfühlen. Bänke und Stühle werden über den VVV aufgestellt, aber die Zuschauer können auch eigene Sitzgelegenheiten mitbringen. Wer einen Picknickkorb dabei hat, ist beim „FilmSchauPlatz“ genauso willkommen wie jeder, der das Angebot der Reeser Gastronomen und Vereine nutzen möchte.