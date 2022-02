Fristende am 31. März : Stadtgutscheine: Gespräche über Fortsetzung laufen

EMMERICH Die im Frühjahr vergangenen Jahres gestartete Stadtgutschein-Aktion läuft am 31. März aus. Die Wirtschaftsförderung führt Gespräche mit den Werbegemeinschaften in Emmerich und Elten, um sie weiter fortzuführen.

(RP) Am 31. März – also in knapp fünf Wochen – endet die Frist für die Einlösung des Emmericher Stadtgutscheins. Insgesamt sind aktuell noch Gutscheine mit einem Wert von rund 25.000 Euro im Umlauf. „Jeder sollte jetzt nochmal in seine Schubladen und Geschenkkarten schauen, ob dort noch Gutscheine versteckt sind. Die Aktion war bis hierhin schon ein voller Erfolg! Da wäre es doch super, wenn jetzt auch noch die letzten Euros in den lokalen Einzelhandel und die Gastronomie fließen würden“, ruft Bürgermeister Peter Hinze auf. Einen Überblick, wo die Gutscheine eingelöst werden können, gibt es auf www.emmerich-gutschein.de. Hinze hatte im vergangenen Frühjahr die Gutschein-Aktion gemeinsam mit der Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketinggesellschaft Emmerich (WFG) gestartet.

Insgesamt wurden in der Zeit 6736 Karten im Gesamtwert von 630.000 Euro verkauft, die ausschließlich an 53 Akzeptanzstellen im lokalen Einzelhandel und der Gastronomie eingelöst werden konnten. Die Gutscheinkarten gab es im Wert von 30, 60 und 120 Euro. Der Käufer zahlte aber nur 80 Prozent des Wertes, der Rest kam aus dem städtischen Haushalt. Durch dieses Modell sollten die Folgen der Corona-Pandemie für die lokalen Händler ein wenig abgefedert werden. Bei dem Gutscheinmodell handelte es sich um eine digitale Variante. So konnte die Einlösung in den Akzeptanzstellen zum Beispiel auch per Smartphone erfolgen. Auch die Einlösung von Teilbeträgen war möglich. Dafür arbeitete die WFG eng mit einem erfahrenen Dienstleister aus Ahaus zusammen. „Ich bin überzeugt davon, dass das Modell des digitalen lokalen Stadtgutscheins auch nach Corona und ohne Subvention von städtischer Seite eine Zukunft haben kann. Deshalb habe ich die WFG gebeten, gemeinsam mit der Interessen- und Werbegemeinschaft Elten und der Emmericher Werbegemeinschaft zu besprechen, wie die existierende Technologie weiter genutzt werden kann“, so Hinze.