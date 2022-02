Am Sonntagmorgen : Taxifahrerin in Anholt überfallen

ISSELBURG-ANHOLT Eine Taxifahrerin ist am frühen Sonntagmorgen Opfer eines Überfalls geworden. Die 47-Jährige hatte ihre Fahrgäste von Bocholt nach Anholt gebracht und wurde dann angegriffen. Bereits in der Woche zuvor hatte es in Anholt einen ähnlichen Überfall gegeben.

(RP) Überfallen haben zwei Unbekannte am Sonntagmorgen eine Taxifahrerin in Isselburg. Die Täter hatten sich nach Angaben der Polizei gegen 5 Uhr morgens in Bocholt in der Innenstadt in das Fahrzeug begeben und nach Anholt bringen lassen. Als der Wagen schließlich an einer Bushaltestelle an der Adolf-Donders-Allee hielt, hielt einer der Täter die Fahrerin mit beiden Händen vom hinten am Hals fest. Die 47-Jährige konnte sich befreien. Die Männer bedrohten sie weiterhin und forderten das Geld. Die Fahrerin gab es heraus, die Männer flüchteten.

Die beiden Täter waren circa 17 bis 19 Jahre alt; einer der beiden war circa 1,75 Meter groß, schlank, hatte schwarze nach oben gegelte Haare, seitlich kurz, war komplett schwarz gekleidet; der zweite Täter war circa 1,70 Meter groß, schlank, hatte dunkelblonde Haare, bekleidet mit einer Jacke, die oben rot-schwarz kariert war, helle Jeans, graue Kapuze. Beide Männer sprachen akzentfrei deutsch. Wie die Polizei mitteilt, war es bereits am 13. Februar zu einem ähnlich gelagerten Fall gekommen, der sich ebenfalls in Anholt ereignete. Auch an dem Sonntag in der Woche zuvor hatten zwei Unbekannte das Portemonnaie einer Taxifahrerin entwendet. Aufgrund der Täterbeschreibung schließt die Polizei nicht aus, dass es sich um dieselben Männer handelt.