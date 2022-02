Aktion in Radevormwald : Kaiserstraße – die Gewinner stehen fest

Aktion in Radevormwald

Radevormwald Zur Wiedereröffnung der Kaiserstraße hatte das Citymanagement ein Gewinnspiel organisiert. Nun hat Bürgermeister Johannes Mans die Gewinnerkarten gezogen.

Die obere Kaiserstraße wurde am 1. Oktober wieder komplett geöffnet, nachdem sie seit Februar in mehreren Abschnitten saniert wurde. Auf der Strecke zwischen Alter Post und Marktplatz wurden neue Gas- und Wasserleitungen durch die Stadtwerke verlegt. Außerdem wurde die Straße komplett neu gepflastert. Die Sanierung der Kaiserstraße ist Teil des Integrierten Handlungskonzepts II.

Die monatelange Baustelle hat die Einzelhändler belastet. „Das Gewinnspiel war ein Dank an alle Kunden, die den Einzelhändlern treu geblieben sind. Angenommen wurde die Aktion sehr gut“, sagt Citymanager Alexander Bethke. Zusammen mit seiner neuen Kollegin Laura Brähler hatte er alle Gewinnkarten in den teilnehmenden Geschäften abgeholt., die in den vergangenen Wochen ausgefüllt wurden.