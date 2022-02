Advents-Aktion : Die Hauptpreise blieben alle in Rees

REES Die Reeser Werbegemeinschaft führte in der Adventszeit ein Gewinnspiel durch. Rheinkönig Michael Roos zog nun die Gewinner der Einkaufsgutscheine.

Auch Rheinkönig Michael Roos weiß nicht, wie lang seine Amtszeit als Rheinkönig noch andauern wird. Nachdem er im Oktober 2019 zum ersten Reeser Rheinkönig bestimmt worden war, nahm er zur Jahreswende 2019/20 an der Putenverlosung und der RWG-Ziegenkartenaktion teil, im ersten Quartal 2020 vertrat er die Stadt Rees auf Reisemessen in Kalkar und Essen. „Dann kam Corona – und meine Schärpe blieb im Schrank“, sagt Michael Roos.

Jetzt durfte er die Schärpe aber endlich wieder anlegen und aus einem Weidenkorb die Gewinner aus nahezu 3000 eingereichten Aktionskarten ziehen. Anders als in den Vorjahren, wurden in der Adventszeit 2021 keine kleinen Sammelmarken für bestimmte Einkaufswerte ausgegeben. Diesmal erhielt die Kundschaft bei jedem Einkauf in den RWG-Mitgliedsgeschäften eine Teilnahmekarte, die bis zum Jahresende mit der eigenen Adresse beschriftet und in den Geschäften abgegeben werden musste.