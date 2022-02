Lehrstellenarena : Lehrstellenbörse „Job 4 U?“ als Open Air

REES Am 15. März informieren 50 Firmen und Betriebe auf dem Schotterparkplatz am Westring über ihre Ausbildungsmöglichkeiten für Berufseinsteiger. Wegen Corona wird die Lehrstellenarena zur Freiluftveranstaltung.

Eine alte Theater-Weisheit lehrt: Wenn die Generalprobe in die Hose geht, läuft bei der Premiere alles super. Darauf hoffen auch die Organisatoren der Lehrstellenbörse „Job4U?“, die ursprünglich zum Pressetermin auf den Schotterplatz am Westring geladen hatten. Wegen anhaltend schlechten Wetters wurde der Termin kurzfristig ins Rathaus verlegt. „Wenn es heute regnet und stürmt, haben wir bei der Börse sicher Sonnenschein und 20 Grad Celsius“, zeigte sich Bürgermeister Christoph Gerwers optimistisch.

Mittags am Markt : Das etwas andere Restaurant in Rees

Deshalb wird die Veranstaltung in diesem Jahr zum Open-Air-Event, während die Stadt den Schotterparkplatz am Westring zum „Festivalgelände“ ausruft. Von 13 bis 17 Uhr wird ein Hauch von „Wetten, dass..?“ über dem Westring schweben, weil die Aussteller mit Firmenfahrzeugen, Lastwagen und sogar Mobilbaggern anrücken werden und sich nicht – wie sonst im Bürgerhaus – auf einen Infostand beschränken müssen.

Die frühe Anfangszeit um 13 Uhr wurde bewusst gewählt: So können die Schülerinnen und Schüler direkt nach Unterrichtsende vom Schulzentrum zur Lehrstellenbörse laufen. Das Angebot richtet sich vornehmlich an die neunten und zehnten Klassen sowie an die höheren Jahrgänge des Gymnasiums. Auch Mütter und Väter sind wieder eingeladen, ihre Kinder zu begleiten. „Es wäre schön, wenn die Eltern sich an diesem Tag Zeit und gegebenenfalls frei nehmen“, sagt Sandra Kimm-Hamacher.